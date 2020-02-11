Украинская певица KRUTЬ во время первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2020 стала фавориткой как среди судей, так и среди зрителей.
С песней 99 она получила максимальный балл 16, опередив других участников.
Марина Круть участвовала в проекте Голос страны и была финалисткой шоу Х-Фактор.
Во время эфира девушка призналась, что ее мать на последние средства купила дочери бандуру.
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Поклонники отмечают неземную красоту голоса певицы, ее легкость и умение сочетать пение с игрой на музыкальном инструменте.
Факты ICTV предлагают больше ознакомиться с творчеством фаворитки первого полуфинала нацотбора на Евровидение и послушать песни Марины Круть.
К слову, предлагаем ознакомиться с полным списком участников нацотбора на Евровидение 2020.