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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Бандура и неземной голос: 5 песен KRUTЬ

Украинская певица KRUTЬ во время первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2020 стала фавориткой как среди судей, так и среди зрителей.

С песней 99 она получила максимальный балл 16, опередив других участников.

Марина Круть участвовала в проекте Голос страны и была финалисткой шоу Х-Фактор.

Во время эфира девушка призналась, что ее мать на последние средства купила дочери бандуру.

Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

Поклонники отмечают неземную красоту голоса певицы, ее легкость и умение сочетать пение с игрой на музыкальном инструменте.

Факты ICTV предлагают больше ознакомиться с творчеством фаворитки первого полуфинала нацотбора на Евровидение и послушать песни Марины Круть.

К слову, предлагаем ознакомиться с полным списком участников нацотбора на Евровидение 2020.

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