25-летняя бьюти-блогер Никки де Ягер (Nikkie Tutorials) будет соведущей Евровидения 2020. Организаторы предложили ей комментировать онлайн-трансляцию конкурса.
Никки станет первой ведущей-трансгендером шоу.
Она будет комментировать все эфиры конкурса, включая церемонию открытия.
Также Никки появится в специальном сериале о закулисье Евровидение 2020, который снимут для YouTube.
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GOOD EVENING EUROPE 🎤✨ I am beyond honored and thrilled to announce that I’m the online host for #ESC2020 ❤️😱 – I’ll appear on all three @eurovision live shows AND host a special YouTube series with this year’s participating artists in ROTTERDAM! 🇳🇱 – #OpenUp @songfestival.avrotros Photography by @williamrutten
– Я мечтала об участии в Евровидении с момента победы Дункана Лоуренса в Тель-Авиве. Когда мне пришло приглашение на шоу, я была очень рада.
С нетерпением жду возможности окунуться в этот уникальный опыт на 2 недели, – прокомментировала блогера.
25-летняя блогера Никки де Ягер, более известная как Nikkie Tutorials, кроме уроков по визажу, также снимает ролики, где делает макияж голливудским звездам. На ее YouTube-канале есть видео с Ким Кардашьян и Леди Гагой.
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Недавно Факты ICTV рассказывали, что Никки сделала каминг-аут: она призналась, что родилась мальчиком. Женщиной она стала только в 19 лет.
Евровидение 2020 в Роттердаме (Нидерланды) пройдет 12, 14 и 16 мая. Ведущими конкурса будут Шанталь Янзен, Едсилия Ромбли и Ян Смит.
Источник: Eurovision
Фото: NikkieTutorials