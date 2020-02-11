25-летняя бьюти-блогер Никки де Ягер (Nikkie Tutorials) будет соведущей Евровидения 2020. Организаторы предложили ей комментировать онлайн-трансляцию конкурса.

Никки станет первой ведущей-трансгендером шоу.

Она будет комментировать все эфиры конкурса, включая церемонию открытия.

Также Никки появится в специальном сериале о закулисье Евровидение 2020, который снимут для YouTube.

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– Я мечтала об участии в Евровидении с момента победы Дункана Лоуренса в Тель-Авиве. Когда мне пришло приглашение на шоу, я была очень рада. С нетерпением жду возможности окунуться в этот уникальный опыт на 2 недели, – прокомментировала блогера.

25-летняя блогера Никки де Ягер, более известная как Nikkie Tutorials, кроме уроков по визажу, также снимает ролики, где делает макияж голливудским звездам. На ее YouTube-канале есть видео с Ким Кардашьян и Леди Гагой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NikkieTutorials (@nikkietutorials) 25 Авг 2017 в 1:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NikkieTutorials (@nikkietutorials) 5 Дек 2019 в 1:43 PST

Недавно Факты ICTV рассказывали, что Никки сделала каминг-аут: она призналась, что родилась мальчиком. Женщиной она стала только в 19 лет.

Евровидение 2020 в Роттердаме (Нидерланды) пройдет 12, 14 и 16 мая. Ведущими конкурса будут Шанталь Янзен, Едсилия Ромбли и Ян Смит.

Источник: Eurovision

Фото: NikkieTutorials