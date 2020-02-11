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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Хочу, чтобы был фурор: KHAYAT о работе над ошибками на отборе Евровидения

Украинский исполнитель KHAYAT уже во второй раз попробует свои силы на нацотборе на Евровидение.

В новом интервью  певец рассказал, чем занимался на протяжении года.

Артист признался, что это не была работа над ошибками, а, скорее, приобретение опыта.

 

– Я был простым мальчиком из маленького города, который сшил себе халат и вышел на сцену.

В этом году мое участие в нацотборе – реально осознанный шаг, – добавил он.

Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

Также Андрей Хаят прокомментировал, что стало толчком к участию в нацотбора во второй раз.

– Решающим фактором для меня стали люди, которые слушают мою музыку. Они агитировали меня на подачу заявки еще с марта 2019 года.

Артист заверил, что идет на конкурс с целью вернуть стране лидирующие позиции на этом конкурсе. Вот что он сказал о своем предстоящем выступлении:

– В прошлом году Украина была представлена ​​вообще.

В этом году я хочу, чтобы был фурор.

Напоминаем, что Факты ICTV публиковали текст и перевод песни KHAYAT – Call for Love. Именно с ней артист выступит на отборе Евровидения 2020.

Фото: KHAYAT (скриншот видео)

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