Похудела на 45 кг: Адель не узнали на церемонии Оскар

Знаменитая британская певица Адель продолжает худеть пугающими темпами, чем и настораживает фанатов.
В сети появилось фото с церемонии награждения Оскар, на котором запечатлена 31-летняя Адель вместе с польской телеведущей Кингой Русин.
– Все началось с разговора с Адель о моих высоких каблуках (она уговаривала меня надеть тапочки, которые у нее были на ногах). Честно говоря, я ее не узнала. Мы разговаривали, смеялись, пока она не произнесла свое имя, – написала Кинга.
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Ранее Факты ICTV писали, что 31-летняя Адель впервые за пять лет выпустит альбом.
Фото: Kingarusin
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