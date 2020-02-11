Похудела на 45 кг: Адель не узнали на церемонии Оскар

Знаменитая британская певица Адель продолжает худеть пугающими темпами, чем и настораживает фанатов.

В сети появилось фото с церемонии награждения Оскар, на котором запечатлена 31-летняя Адель вместе с польской телеведущей Кингой Русин.

– Все началось с разговора с Адель о моих высоких каблуках (она уговаривала меня надеть тапочки, которые у нее были на ногах). Честно говоря, я ее не узнала. Мы разговаривали, смеялись, пока она не произнесла свое имя, – написала Кинга.