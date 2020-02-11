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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Верка Сердючка готовит новый мини-альбом для публики Евровидения

Верка Сердючка планирует выпустить новый альбом, который будет называться Sexy.

Новый мини-альбом анонсировал сам Андрей Данилко, который выступает под творческим псевдонимом.

По словам артиста, этот альбом больше для европейской публики.

– Он для публики Евровидения, которая любит Сердючку, – сказал Данилко.

Также артист добавил, что люди хотят подпевать и понимать, о чем. В новый мини-альбом Sexy войдут три песни. Одна из них – Make It Rain Champagne, премьера которой недавно состоялась.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Также сейчас Андрей Данилко работает над треками Disco Kicks и Sexy. Артист планирует изменить концертные костюмы.

Ранее Факты ICTV писали, что на отборе на Евровидение 2020 больше всего критики от Андрея Данилко пришлось выслушать GIO.

Источник: Новый канал

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