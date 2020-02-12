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Актера Джусси Смоллетта судят за расизм и нападение на самого себя

Против актера Джусси Смоллетта прокуратура Чикаго возобновила уголовное дело. Его обвиняют в даче ложных показаний о нападении, которому он якобы подвергся в январе 2019 года.

Аналогичные обвинения с него были сняты 11 месяцев назад, госзащита Смоллетта не предъявила никаких доказательств его невиновности, из-за чего дело было закрыто.

В январе 2019 года Джусси Смоллетт сообщил в полицию Чикаго, что на него напали двое мужчин, выкрикивавшие расистские и гомофобные лозунги.

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Он также связывал нападение со своей критикой Дональда Трампа.

Нападавших задержали, но они заявили, что актер заплатил им $3,5 тыс. за инсценировку нападения на себя в надежде, что это посодействует развитию его карьеры.

Напомним, в СБУ сообщили, что нападение в Сумах на народного депутата от Слуги народа Михаила Ананченко является инсценировкой.

Источник: NYT

Фото: Dreamstime

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