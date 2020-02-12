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Джамала беременна вторым ребенком

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала намекнула, что ждет рождения второго ребенка.

В Instagram звезды появилось семейное фото Джамалы, на котором она позирует вместе с мужем и сыном. На снимке звезда держится за округленный живот.

 

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Читайте: Джамала поздравила с Днем Николая чувствительной колыбельной

Информацию о беременности Джамалы подтвердила пиар-менеджер певицы Алена Пионтковская.

Напомним, Джамала родила своего первенца 27 марта 2018 года.​

Источник: Крым. Реалии

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