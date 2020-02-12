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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Дженнифер Энистон снялась в дерзкой фотосессии

11 февраля актриса Дженнифер Энистон отметила 51-летие.

Ко дню рождения звезда сериала Друзья снялась в дерзкой фотосессии и дала интервью для журнала Interview. Вопросы ей задавала другая кинозвезда – Сандра Буллок.

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Актриса сказала, что Энистон знают многие именно как жизнерадостную и счастливую женщину, однако, многим интересно, что может сбить ее с пути в реальной жизни.

– Когда люди проявляют жадность, плохое поведение и отсутствие благодарности. И издевательства над животными, очевидно, – сказала Энистон.

В интервью Дженнифер призналась, что в будущем видит домик на берегу океана, слышит смех и видит бегающих детей.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Ранее Факты ICTV писали, что Дженнифер Энистон получила награду за лучшую женскую роль в сериале Утреннее шоу.

Фото: Interview

Источник: Interview

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