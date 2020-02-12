PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Французский диспетчер: первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона

Действие в фильме происходит в XX веке в вымышленном французском городе.

Картина вдохновлена журналом The New Yorker и рассказывает историю французского отделения одного американского еженедельного издания.

В фильме снялись Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Эдриен Броуди, Оуэн Уилсон, Уиллем Дефо, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Бенисио Дель Торо и другие.

Читайте: Гретель и Гензель, Черкассы и Хищные птицы: самые яркие кинопремьеры февраля

Премьера фильма состоится в июле этого года.

Ранее в сети опубликовали трейлер фильма Стриптизерши, в котором сыграют Дженнифер Лопес и Cardi B.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка