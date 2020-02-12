Действие в фильме происходит в XX веке в вымышленном французском городе.

Картина вдохновлена журналом The New Yorker и рассказывает историю французского отделения одного американского еженедельного издания.

В фильме снялись Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Эдриен Броуди, Оуэн Уилсон, Уиллем Дефо, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Бенисио Дель Торо и другие.

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Премьера фильма состоится в июле этого года.

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