Певица GARNA стала участником национального отбора на Евровидение 2020. Автором слов и музыки к песне Who we are, с которой она будет бороться на отборе, стала сама Алена Левашева (настоящее имя GARNA. – Ред.).

Биография GARNA

Алена Левашева родилась 17 января 1988 года в Луганске. С пяти лет начала ходить в городской Дворец пионеров, где впервые стала заниматься вокалом. В возрасте семи лет поступила в Луганскую среднюю музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано. На протяжении всего обучения в начальной музыкальной школе была призером в региональных детских конкурсах.

В шестом классе школы написала две первые авторские песни на украинском языке Моя скрипка и Ранок, с которыми выступила на Луганском областном композиторском конкурсе, заняв первое место.

Окончила Харьковскую среднюю специализированную музыкальную школу-интернат по классу скрипки. Высшее образование – Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского (скрипка, эстрадно-джазовый вокал).

Алена Левашева учавствовала в целом ряде фестивалей: Международный джазовый фестиваль Биг-Бендов Big Band Fest (1 место), Фестиваль джазовой музыки Сосо. Джаз (2 место), Международный джазовый фестиваль Organum-2011 (1 место) и другие.

В 2006 году познакомилась с музыкантом и саунд-продюсером Алексеем Хорольским,12 с которым в 2011 году началась работа в музыкальном коллективе Magnifika Band. Коллектив стал одним из лучших в Харькове. Кавер-версия на композицию Delicate попала в немецкий сборник The electro swing revolution vol.7 в 2017 году под номером один. В 2016 году коллектив изменил название, музыкантов и продолжил гастрольную деятельность в новом составе как MANERA.

С 2014 года по настоящее время Алена Левашева является вокалисткой симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra.

В 2019 году певицей Аленой Левашевой и музыкальным продюсером Алексеем Хорольским был создан сольный проект под названием GARNA.

– Сейчас я пока не могу дать однозначный ответ, в каком стиле мы работаем, это и рок, и поп, и электронная музыка. Очень люблю джаз. Люблю мешать музыкальные стили и направления в музыке, играться с ними, – отметила GARNA.

