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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Get Up: о чем споет Элина Иващенко на нацотборе Евровидения 2020

Уже 15 февраля во втором полуфинале нацотбора на Евровидение 2020 Элина Иващенко представит свою авторскую композицию Get up.

Элина Иващенко – 18-летняя певица, которая уже успела завоевать любовь зрителей и победить в нескольких музыкальных проектах.

Элина завоевала победу в 10 сезоне шоу Х-фактор и третьем сезоне Голос.Дети, где наставником была Тина Кароль.

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Певица рассказала Фактам ICTV, что написала песню Get Up около восьми месяцев назад и тогда планов участвовать в нацотборе даже не было.

– Вспоминаю: три часа ночи, мне не спится и в голове зародилась фраза Get Up and go. Поняла, что это отличная идея для мотивационного трека. После написала припев, а дальше и весь текст песни.

Get Up – это экскурс в историю моего детства. В сложных обстоятельствах я доказывала, в первую очередь себе, что я смогу выстоять перед испытаниями судьбы и достичь поставленных целей. Надеюсь, что эта песня поможет всем, кто перестал верить в свои силы, изменить вектор своих мыслей, – сказала Иващенко.

Элина Иващенко – Get up: текст и перевод песни

If you hear me now,

Stop time and wait.

I’ll tell you something

About what I felt.

God knows…. It’s Sometimes hard.

 Если вы услышите меня сейчас,

Остановите время и ждите.

Я вам ничего не скажу

О том, что я чувствовал.

Бог знает …. Иногда трудно

If you scared, don’t close your eyes.

If you feel nothing , just look for smiles,

And say oooooooooo.

 Если вы испугались, не закрывайте глаз.

Если вы ничего не чувствуете, просто ищите улыбки,

И говори oooooooooo.

Get up and go

That it’s your world.

You can do everything.

Survive this cold.

Through the pain win this game.

Вставай и иди

Это ваш мир.

Вы можете сделать все.

Пережить этот холод.

Через боль выиграть в этой игре.

Cause you bolder than them.

You are the flame

Потому что вы смелые их.

Вы – пламя

One day you can lose all hope for love

You need to be heard, no one calls.

Be sure. You get stronger.

Однажды вы можете потерять всю надежду на любовь

Вас нужно услышать, никто не звонит.

Быть уверенным. Вы становитесь сильнее.

If you scared, don’t close your eyes.

If you feel nothing, just look for smiles,

And say oooooooooo.

Если вы испугались, не закрывайте глаз.

Если Вы ничего не чувствуете, просто ищите улыбки,

И говори oooooooooo.

Don’t be afraid to fall down

Live not yesterday, but now.

And we will sing this song together.

 Не бойся упасть

Живи не вчера, а сейчас.

И мы будем петь эту песню вместе.

Get up and go That it’s your world.

You can do everything .

Survive this cold

 Вставай и иди

Это ваш мир.

Вы можете сделать все.

Пережить этот холод.

Through the pain win this game.

Cause you bolder than them.

You are the flame.

 Через боль выиграть в этой игре.

Потому что вы смелые их.

Вы – пламя

Ранее Факты ICTV публиковали порядок выступления участников во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020.

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