Уже 15 февраля во втором полуфинале нацотбора на Евровидение 2020 Элина Иващенко представит свою авторскую композицию Get up.

Элина Иващенко – 18-летняя певица, которая уже успела завоевать любовь зрителей и победить в нескольких музыкальных проектах.

Элина завоевала победу в 10 сезоне шоу Х-фактор и третьем сезоне Голос.Дети, где наставником была Тина Кароль.

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Певица рассказала Фактам ICTV, что написала песню Get Up около восьми месяцев назад и тогда планов участвовать в нацотборе даже не было.

– Вспоминаю: три часа ночи, мне не спится и в голове зародилась фраза Get Up and go. Поняла, что это отличная идея для мотивационного трека. После написала припев, а дальше и весь текст песни.

Get Up – это экскурс в историю моего детства. В сложных обстоятельствах я доказывала, в первую очередь себе, что я смогу выстоять перед испытаниями судьбы и достичь поставленных целей. Надеюсь, что эта песня поможет всем, кто перестал верить в свои силы, изменить вектор своих мыслей, – сказала Иващенко.