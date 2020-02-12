Guano Apes выступят на Atlas Weekend 2020

Guano Apes выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2020.

– Эта немецкая группа громко ворвалась в музыкальный мир в конце 90-х, но и по сей день их песни занимают почетное место в наших плейлистах. Платиновый дебютный альбом, золотые синглы, параллельные сольные проекты и громкое воссоединение ради выступлений на фестивалях — в их истории было все, – говорится в сообщении.

С выпуском дебютного релиза Proud Like A God, ставшего самым удачным англоязычным дебютом всех времен в Германии, команда попала на верхние позиции европейских и американских чартов, где оставалась больше года. На счету группы пять альбомов.

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Напомним, 30 января стало известно, что британские рокеры Placebo станут хедлайнерами Atlas Weekend 2020.