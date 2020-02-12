Национальный отбор на Евровидение 2020 станет первым главным событием для Украины в музыкальном году.
Организаторы уже объявили состав конкурсантов и жюри, а участники начали представлять свои работы, с которыми планируют покорять сцену Евровидения в Роттердаме.
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Календарь национального отбора на Евровидение 2020 в Украине:
- первый полуфинал – 8 февраля;
- второй полуфинал – 15 февраля;
- финал – 22 февраля.
Музыкальный продюсер – Руслан Квинта, креативный продюсер – Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
В феврале место за судейским столом займут народная артистка Украины Тина Кароль, народный артист Андрей Данилко и продюсер Виталий Дроздов.
Участники нацотбора
Группа [О] – инди-поп группа, обладатели премии Хит года по версии KissFM, частые гости на различных фестивалях, в частности Koktebel Jazz Fest, Белые ночи, Atlas Weekend.
KHAYAT – украинский певец и композитор, выступает в жанре фольктроника. К слову, артист уже соревновался на нацотборе в 2019 году.
Assol – артистка, карьера которой началась еще в детстве.
CLOUDLESS – бойбенд, который стал популярным после саундтрека Між світами для одного из известных сериалов.
GARNA – сольный проект певицы Алены Левашевой, которая самостоятельно пишет песни, а также выступает с Prime Orchestra.
Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор. Екатерина успела записать пять сольных альбомов и дать более 40 сольных концертов в Великобритании.
FO SHO – афроукраинский хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года сестрами Бетти, Мариам и Сиона Ендале. Девушки миксуют треп та хіп хоп.
David Axelrod – известный украинский певец, музыкант и композитор.
Александр Порядинский – певец и композитор, победитель шоу Х-Фактор.
TVORCHI – молодые музыканты из Тернополя, которые создают музыку для всего мира.
GIO – музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник Х-Фактора. Также он выступал с оркестром Lords of The Sound.
Jerry Heil – украинская певица, автор и композитор. Ее песня Охрана, отмена стала чуть ли не главным хитом 2019 года, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.
KRUTЬ – певица и бандуристка Марина Круть. В своем творчестве девушка сочетает электронный саунд и старинный инструмент.
Элина Иващенко – украинская певица, победительница шоу Х-Фактора, радиоведущая, преподаватель вокала.
Go-A – группа, в своем творчестве сочетает украинский вокал, современные танцевальные биты и африканские барабаны.
MOONZOO feat. F.M.F. Sure – коллаборация группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance и американского рэпера F.M.F. Sure.
Песни участников нацотбора (слушать плейлист онлайн)
Порядок выступлений конкурсантов
8 февраля:
- Гурт [О]
- Jerry Heil
- Katya Chilly
- KRUTЬ
- Go-A
- CLOUDLESS
- GIO
- Assol
15 февраля:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Напомним, в Роттердаме состоялась церемония жеребьевки полуфиналов конкурса Евровидение-2020. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.
Фото: eurovision