Рецензия на фильм Сенсация: секс на карьерной лестнице

В кинотеатрах стартует фильм о реальном скандале, который произошел в 2016 году на топовом американском канале Fox News, когда телеведущая Гретхен Карлсон после увольнения обвинила своего бывшего босса Роджера Айлза в сексуальных домогательствах.

Лента Сенсация, претендовавшая на три Оскара, обещала стать очередным холодным душем для сторонников традиционных ценностей, оставляющих женщинам лишь роли хозяйки, музы или сексуального объекта.

Сюжет

На дворе 2016, пожилой бывший политик Роджер Айлз уже много лет руководит жемчужиной медиаимперии Руперта Мердока – телеканалом Fox News. Работа кипит, утренние шоу и вечерние новости собирают рекордную аудиторию, а Айлз ходит по офису, словно носорог по саванне, бросая в сторону подчиненных женщин фразы вроде: платье должно быть короче, или закрыла рот – открыла уши.

Его деловое кредо: телевидение – это не радио, что-то должно держать людей у ​​экрана, это что-то – ноги. Поэтому молодых и перспективных работниц он лично проверяет на профпригодность в своем кабинете на втором этаже.

Хочешь на пленку – держи головку.

Кажется, всех устраивает такое положение вещей. Топы канала начинают и себе позволять харассмент подчиненных, а женщины зачастую считают, что от такого внимания выигрывают все. И что поделаешь, если работников, жалующихся на работодателя, никто потом не наймет?

Однако появляется та, кто не готова терпеть издевательства. И после увольнения, ставшего последней каплей, решает выступить против самого влиятельного мужчины на телевидении.

Режиссерская работа

Режиссерское кресло фильма Сенсация занял Джей Роуч, которого вы можете знать по работе над хорошей биографической драмой о голливудском сценаристе Далтона Трамбо.

Сценарий же написал сам Чарльз Рэндольф, отвечавший за сюжет оскароносной Игры на понижение. Однако на этот раз его история даже не попала в номинацию, хотя и основана на реальном скандале, одном из предвестников движения #MeToo.

Дело в том, что фильм решили снимать в мае 2017, вскоре после смерти Роджера Айлза, и опоздали. Их опередили конкуренты из Apple TV, чье Утреннее шоу блестяще раскрыло эту же тему, показав и незащищенность женщин, и токсичную атмосферу большого медиабизнеса. На этом фоне Сенсация явно проигрывает.

Актеры

Актерский состав ленты впечатляющий: Николь Кидман, Джон Литгоу, Шарлиз Терон, Марго Робби и другие. Две последние исполнительницы были номинированы на Оскар за лучшие женские роли первого и второго плана.

Николь Кидман сыграла Гретхен Карлсон, которая когда-то была главной ведущей новостей на канале, по-английски – anchor. Ее лучшие годы уже позади, поэтому Гретхен перевели в шоу вне прайм-тайм, а в последствии и вовсе уволили. Именно она первой подняла красный флажок, просигналив о недопустимой практике харассмента на канале.

Шарлиз Терон сыграла нынешнюю звезду канала, которая тоже пострадала от домогательств Айлза, знает о токсичной атмосфере в компании, однако не хочет потерять добытое потом и кровью место.

А Марго Робби досталась роль молодой и наивной работницы канала, которая свято верит в то, что талант и усердие приводят к успеху, однако первый же визит на второй этаж крушит ее надежды, как бульдозер деревянную избушку. Роль Марго наиболее драматическая, поскольку это единственный вымышленный персонаж.

Главного негодяя сыграл Джон Литгоу. Его Роджер Айлз оказался вполне карикатурным персонажем. Попробуйте представить максимально неприятного босса, и это будет он. Полный, грубый и все время недовольный человек, который бросается в подчиненных пончиками и причмокивает влажными губами, когда рассматривает девушек в коротких юбках.

Отдельно следует упомянуть грим, за который Сенсация получила Оскара. Кадзухиро Цудзи отвечал за перевоплощение Литгоу в Айлза, а раньше помогал Гэри Олдмену стать Черчиллем на экране. Видео гримирования Шарлиз Терон вообще стало вирусным в интернете, после того, как в трейлере многие не узнали актрису.

Впечатления

Фильм Сенсация получился неоднозначным продуктом. Стоит ли он просмотра? Однозначно. Это хорошо снятое кино с исполнительницами, что не зря получили Золотой глобус и номинировались на Оскар. Сцена, в которой Марго по просьбе босса задирает подол платья, по словам актрисы, была одной из самых тяжелых в ее карьере. Ее снимали на несколько камер одновременно со всех ракурсов, чтобы не заставлять актрису это повторять.

Но полностью ли раскрыта тема харассмента? Не совсем. Это скорее однобокое освещение проблемы, демонстрирующее тотальную вину мужчин и виктимность женщин. В уже упомянутом сериале от Apple авторы пошли дальше. Углубившись в проблематику, они показали не только угрозу сексуальных домогательств, но и общую проблему доступа женщин к топовым позициям.

А есть ведь еще лавина движения #MeToo, которая смела сначала главных виновников, а теперь грозит любому, кто осмелится проявить теплые чувства к коллеге. И отношения в офисе могут превратиться во взаимодействие человекоподобных роботов без эмоций. Всего этого в ленте Роуча нет.

Именно поэтому фильм Сенсация не получил достаточного внимания со стороны американских киноакадемиков. Мир пошел дальше, а лента осталась на четыре года позади, застряв в изображаемых событиях.

Фильм слишком слабо намекает, что можно побороть одного монстра, даже такого мощного, как Айлз, но систему изменить гораздо сложнее. Особенно, когда на твоей стороне выступают лишь немногие камикадзе.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 7/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7,25/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: IMDB

Видео: Ukrainian Film Distribution