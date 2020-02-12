Организаторы национального отбора на Евровидение 2020 провели жеребьевку среди 16 участников. По ее результатам стало ясно, кто выступит в первом полуфинале, а кто – во втором.
К слову, во втором полуфинале, который будет проходить 15 февраля, выступят восемь конкурсантов.
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Порядок выступления участников во втором полуфинале нацотбора на Евровидение:
- Moonzoo
- Fo Sho
- Элина Иващенко
- Александр Порядинський
- Garna
- Khayat
- David Axelrod
- Tvorchi
Напомним, отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.