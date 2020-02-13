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Я тебя вижу: Майли Сайрус случайно обнажила грудь перед модным показом

Популярная певица Майли Сайрус на шоу Marc Jacobs, которое проходило в рамках Недели моды в Нью-Йорке, обнажила грудь.

Артистка появилась на мероприятии в черных брюках и белом откровенном топе, который на ее теле, кажется, жил своей жизнью.

В какой-то момент ткань поднялась и обнажила грудь певицы.

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Если фотобанк опубликовал более цензурные версии снимков, то Майли в своем Instagram выложила максимально откровенные фото с ожиданиями, когда социальная сеть их заблокирует.

Ранее Факты ICTV писали, что американская супермодель Эмили Ратаковски для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman провела эротическую фотосессию.

Фото: mileycyrus, Getty Images

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