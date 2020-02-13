KRUTЬ – украинская певица, исполняющая авторскую музыку в стиле инди-соул с нотами бандуры.

Певица выступит с этим треком в финале национального отбора на Евровидение 2020, а свой порядковый номера она сможет узнать сразу после второго полуфинала.

О чем говорится в этой песне?

Текст и перевод песни 99 – KRUTЬ

Читайте: Список участников нацотбора на Евровидение 2020

99 99 This song is for everyone

When you lost and your hope is gone

While your tears put your fear away

It’s okay , just play this game Эта песня для всех

Когда ты потерялся и надежда покинула тебя

Пока твои слезы отталкивают твой страх

Все хорошо, продолжай дальше Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise Лалалалала

Не стесняйся,

Если упал

Лалалалала

Есть девяносто девять

Причин подняться Послухай сестро і брате,

Для печалі нема причин.

Щоб високо літати

Треба набрати розгін.

Бо це твій шлях

Це твоя дорога

Не помиляється той , хто нічого не робить.

В усіх буває, накриває

Та робить нас сильнішими те, що не вбиває. Послушай сестра и брат,

Для печали нет причин.

Чтобы высоко летать

Надо набрать разгон.

Потому что это твой путь

Это твоя дорога

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Со всеми бывает, накрывает

И делает нас сильнее то, что не убивает. Lalalalalala

don’t be shy

fallen one’s

Lalalalalala

Ninety nine

reasons to rise Лалалалала

Не стесняйся,

Если упал

Лалалалала

Есть девяносто девять

Причин подняться

– Часто на пути встречаются падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте, – так KRUTЬ прокомментировала идею своей песни.

Проект KRUTЬ появился в 2018 году.

Тогда Марина Круть (так зовут певицу) выпустила свою дебютную пластинку ARCHE.

Недавно Факты ICTV рассказали, с какой песней на нацотборе Евровидения 2020 выступит дуэт MOONZOO и F.M.F. Sure.

Фото: KRUTЬ