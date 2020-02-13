Под вторым номером во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 выступит группа Fо Sho.

Fo Sho – BLCK SQR

Fo Sho – афроукраинский хип-хоп-проект, который в 2019 году создали три сестры: Бетти, Сиона и Мариам Ендале.

Название группы девушки трактируют, как or sure, totally cool, что в переводе восторг от крутости, восхищение.

Родители певиц переехали в Украину из Эфиопии в 1980-х и после рождения Бетти решили осесть в Харькове.

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Старшая сестра Бетти по образованию стоматолог, но параллельно занималась музыкой. Ради сцены девушка бросила работу и переехала в Киев. К слову, для нее это уже не первый нацотбор, ранее она выступала на бэк-вокале у Tayanna.

Средняя сестра Сиона – студентка Харьковского университета, она училась играть на фортепиано.

Самая младшая Мириам училась играть на скрипке и только окончила среднюю школу.

Первый клип Fo Sho на трек XTRA вышел летом 2019 года и сразу подорвал сеть. После этого последовало выступление на музыкальном фестивале Atlas Weekend.

Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.