Среди хедлайнеров Atlas Weekend 2020 – A$AP Rocky, Twenty One Pilots и Placebo.

Фестиваль пройдет с 7 до 12 июля, а значит организаторы должны объявить шесть хедлайнеров. Пока известны три имени, и это, действительно, лучшие исполнители музыкальной мировой сцены.

На сайте фестиваля появились однодневные билеты, поэтому уже можно планировать летние вечера.

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Факты ICTV рассказывают о всех хедлайнерах Atlas Weekend 2020.

A$AP Rocky

Американский рэпер Раким Майерс является участником хип-хоп коллектива A$AP Mob. Обладатель золотых и платиновых пластинок, первых ступенек в чарте Billboard 200, Грэмми в номинации Best Music Video и контрактов с лучшими американскими лейблами.

A$AP Rocky начал свою карьеру в 2011 году с микстейпа Live. Love. Через два года после выпуска дебютной работы рэпер выпустил первый студийный альбом под названием Long. Live. A$AP Rocky дебютировал на первой строчке хит-парада Billboard 200. Следующий альбом так же дебютировал с первого места в Billboard 200.

На счету исполнителя три релиза.

A$AP Rocky выступит на Atlas Weekend 2020 12 июля.

Twenty One Pilots

Twenty One Pilots – американский музыкальный дуэт из Коламбуса, штат Огайо, образован в 2009 году.

В 2017 году выиграли премию Грэмми за лучшее поп-исполнение дуэтом или группой. В марте 2018 год трек группы Hometown получил золотую сертификацию, а альбом Blurryface стал первым полноформатным альбомом, в котором каждая песня получала как минимум золотую сертификацию.

У американцев уже был концерт в Киеве в 2018 году. Тогда все билеты на выступление группы были проданы за несколько месяцев до мероприятия.

Twenty One Pilots выступят на Atlas Weekend 2020 10 июля.

Placebo

Placebo – британская альтернативная рок-группа была создана Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом. Музыканты стали известными в 1997 году после выхода их сингла Nancy Boy. На их счету несколько коллабораций с легендарным Дэвидом Боуи. Про их лайвы выпускают фильмы, а альбомы получают статус платиновых в рекордно короткие сроки.

В 2009 году группа стала лучшей альтернативной группой года по версии MTV EMA.

В 2018 году Placebo выступали на Atlas Weekend и были хедлайнерами последнего дня фестиваля.

Placebo выступят на Atlas Weekend 2020 11 июля.

К слову, афиша на 2020 год в Киеве будет наполнена именами исполнителей, которые часто выступают на столичных концертных площадках. Факты ICTV составили список самых ожидаемых концертов в Киеве в 2020 году.