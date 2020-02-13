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KAZKA и Kadebostany анонсировали выход совместного клипа

Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню BABY, I’M OK.

На видео слышно акапельное пение Саши, которая исполняет свою известную песню Плакала. Вместе с Гийомом, лидером группы Kadebostany, они позируют со слезами на глазах.

 

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Baby, are you ok? 🙃 @kadebostany_official

Публикация от KAZKA (@kazka.band)

На своей странице Гийом опубликовал отрывок  из сингла. Песня станет первой коллаборацией артистов.

 

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DRAMA Act 1 out in March 2020 featuring @kazka.band @irinarimes @fangthegreat9 @celia.whynot

Публикация от KADEBOSTANY REPUBLIC (@kadebostany_official)

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Съемки клипа проходят в Турции.

 

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⁣⁣Милий, у мене все окей⠀⠀ @kazka.band ⠀ 📷 @hasankuyucu⠀

Публикация от KADEBOSTANY REPUBLIC (@kadebostany_official)

Также в соцсетях артисты поделились трогательными фото, где они вместе проводят время.

Точная дата выхода видеоработы пока неизвестна.

Напомним, что вскоре KAZKA выступит в Киеве. Kadebostany станут специальными гостями концерта.

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