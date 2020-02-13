Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню BABY, I’M OK.
На видео слышно акапельное пение Саши, которая исполняет свою известную песню Плакала. Вместе с Гийомом, лидером группы Kadebostany, они позируют со слезами на глазах.
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На своей странице Гийом опубликовал отрывок из сингла. Песня станет первой коллаборацией артистов.
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DRAMA Act 1 out in March 2020 featuring @kazka.band @irinarimes @fangthegreat9 @celia.whynot
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Съемки клипа проходят в Турции.
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Также в соцсетях артисты поделились трогательными фото, где они вместе проводят время.
Точная дата выхода видеоработы пока неизвестна.
Напомним, что вскоре KAZKA выступит в Киеве. Kadebostany станут специальными гостями концерта.