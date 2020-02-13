Солистка KAZKA Саша Зарицкая в своем Instagram-аккаунте показала фрагмент съемок нового клипа на песню BABY, I’M OK.

На видео слышно акапельное пение Саши, которая исполняет свою известную песню Плакала. Вместе с Гийомом, лидером группы Kadebostany, они позируют со слезами на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Baby, are you ok? 🙃 @kadebostany_official Публикация от KAZKA (@kazka.band) 11 Фев 2020 в 4:44 PST

На своей странице Гийом опубликовал отрывок из сингла. Песня станет первой коллаборацией артистов.

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Съемки клипа проходят в Турции.

Также в соцсетях артисты поделились трогательными фото, где они вместе проводят время.

Точная дата выхода видеоработы пока неизвестна.

Напомним, что вскоре KAZKA выступит в Киеве. Kadebostany станут специальными гостями концерта.