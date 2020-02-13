Соник в кино в украинских кинотеатрах начнут показывать с 14 февраля.

Персонажей озвучивали Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер и другие.

Сюжет фильма Соник в кино

Соник является легендарным персонажем из видеоигр Sega, который собирал кольца, зарабатывая очки. Это человекоподобный синий еж из другого мира, который прибыл на Землю, чтобы спрятаться от злодеев, стремящихся использовать его сверхскорость в корыстных целях.

Соник случайно провоцирует массовое отключение электричества и скрылся в городе Грин-Хиллс. Его начало преследовать правительство, наняв роботехника Айво Роботника для поисков.

Шериф Грин-Хиллс Томас Вачовски должен помочь Сонику избежать поимки, собрать его кольца и помешать Роботнику использовать способности Соника для завоевания мира.

Читайте: Гретель и Гензель, Черкассы и Хищные птицы: самые яркие кинопремьеры февраля

Трейлер Соник в кино

К слову, чтобы не пропустить интересные новинки кино, читайте наши рецензии на фильмы, где мы разбираем, на что стоит обратить внимание.