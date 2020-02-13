Jerry Heil выпустила песню Vegan, с которой будет бороться за право представлять Украину на Евровидении в Роттердаме.
Певица выступит в финале отбора на Евровидение 2020, который состоится 22 февраля, однако под каким номером станет известно по результатам жеребьевки после второго полуфинала.
О чем поет Jerry Heil в песне Vegan, узнали Факты ICTV.
Текст и перевод песни Vegan – Jerry Heil
|Vegan
|Веган
|I bet ur mother wouldn’t like me
She cooks paella I don’t like meat
That’s how it began
I bet ur father wouldn’t get it
Why am I seatin eatin carrot
That’s cause I’m vegan vegan
|Твоя мама точно меня не поймет
Она готовит нам паэлью, а я не ем мяса
Вот так все началось, началось
Твой папа точно не поймет
Чего это я сижу жую морковь
А я просто веган, веган
|Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
|Ооо-оо-оо
Давай-давай, стреляй своими шутками
О моем детокс 5 o’clock чае
Ок
|Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide
Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
|Я просто веган
Так что наш месяц не сможет быть медовым
Каждый раз когда мы собачимся, меня коробит
Веган
Дайте руколу, возьмите мои деньги
Хотя у соседа трава всегда будет зеленее
|Veeeeeeeeegan
|Веееган
|We met on tinder it’s our 1st date
I hoped u’d be my vegan soulmate
But it went awful awful
Oh ooooh oooooh
Im skinny not ‘cause I don’t feel well
But u keep asking ‘bout my b12! Man!
I’ve got my tofu tofu
|Мы познакомились в Тиндере и вот наше первое свидание
Надеялась ты моя веганская кровинушка
Но где там, где там
Ооо оо оо оо
Я худая, и я не тощая
О, как неожиданно, вопрос о Б12
Абонент не может ответить – он жует тофу, тофу
|Oooooooooh
Shoot me shoot me w/ ur jokes
Detox tea at 5 o’clock
Ok
|Ооо-оо-оо
Давай-давай, стреляй своими шутками
О моем детокс 5 o’clock чае
Ок
|Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
|Я просто веган
Так что наш месяц не сможет быть медовым
Каждый раз когда мы собачимся, меня коробит
Веган
Дайте руколу, возьмите мои деньги
Хотя у соседа трава всегда будет зеленее
|Easy breezy lemon squeezy
Holy moly guacamole
and what about gym? What ‘bout big butts?
u wanted see my proteins so watch me going nuts
|Хотя лимон такой кислющий
Фрукт полезный и целебный
Фиолетовая, красивая, ароматная сладкая слива
Спрашиваешь, откуда брать силы в зале, чтобы вырастить орех?
Еще раз спросишь, откуда беру протеин – таки получишь на орехи
|Baby cause I’m vegan
I can’t even call u honey
Every time we’re having beef is my little suicide Vegan
Give ruccola Take my money
Cause the grass is always greener on the other side
Baby cause I’m vegan
|Я просто веган
Так что наш месяц не сможет медовым
Каждый раз когда мы собачимся, меня коробит
Веган
Дайте руколу, возьмите мои деньги
Хотя у соседа трава всегда будет зеленее
Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020
Напомним, в отборе на Евровидение 2020 будут бороться 16 участников – по восемь в каждом полуфинале. Уже 22 февраля станет известно, кто из финалистов будет представлять Украину в Роттердаме.
В составе жюри нынешнего отбора – Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
А тем временем Факты ICTV запустили голосование, чтобы узнать, кого из участников наши читатели хотят отправить на Евровидение 2020 от Украины.