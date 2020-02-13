Опережают график – стартовали съемки второго сезона Ведьмака

Съемочная группа сериала Ведьмак опережает график и уже начала снимать второй сезон.

Начало съемок второго сезона Ведьмака изначально было запланировано на 17 февраля, но это произошло раньше. То же было и с первым сезоном сериала.

По информации СМИ, на этой неделе провели тестирование новых костюмов для героев сериала.

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Доспехи воинов империи Нильфгард остались такими же, какими были и в первом сезоне. Их могут заменить в одном из эпизодов сериала.

Шоураннер сериала Лорен Хиссрич рассказывала, что к зрителям прислушались, и планируют изменить доспехи нильфгардийцев.

Релиз второго сезона Ведьмака запланирован на 2021 год. Над ним работают четыре режиссера.

К слову, во втором сезоне сериала Ведьмак роль девочки Вайолет сыграет Кармель Ланиадо.

Известно, что ее персонаж будет капризным, однако будет иметь светлый ум и склонность к садизму.

Источник: Redanian Intelligence