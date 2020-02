Who We Are? Кто мы есть?

How could we fail to make this dumb place, better

How could we not to quit this foul play, ever

We lost control of our minds

We did not harm, yet we’re not nice guys. Как мы потеряли свой шанс изменить мир к лучшему?

Почему не вышли из нечестной игры?

Мы больше себе не принадлежим

Мы не делали вреда, мы действительно хорошие?

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground Кто мы, может мы звезды, сияющие в небе

Кто мы, мы преследуем свои желания

Кто мы, может мы отблески пламени

Кто мы, мы сгораем дотла

How should we save the others of a fall, better

How should we conquer our inner wars, ever

We burn our dreams, we lose our road

But somewhere there is still a hope Или бы мы могли уберечь других от падения

Или мы могли победить в войне, идущей у нас внутри

Мы уничтожаем собственные мечты и теряем верный путь

Но где-то еще есть надежда

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground Кто мы, может мы звезды, сияющие в небе

Кто мы, мы преследуем свои желания

Кто мы, может мы отблески пламени

Кто мы, мы сгораем дотла

Who we are, maybe lightning stars

Who we are, chasing our desires

Who we are, maybe flames of fire

Who we are, burning to the ground Кто мы, может мы звезды, сияющие в небе

Кто мы, мы преследуем свои желания

Кто мы, может мы отблески пламени

Кто мы, мы сгораем дотла