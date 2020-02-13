Снова в деле! Шэрон Стоун вернулась на сайт знакомств

61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун снова появилась на сайте знакомств Bumble.
По словам звезды, ее страницу заблокировали из-за нескольких мужчин, которые хотели отомстить ей за отказ общаться на сайте.
Стоун рассказала, что сейчас ее аккаунт разблокирован и она отлично проводит время.
– Меня разблокировали! Я снова в деле, – сказала Шэрон Стоун.
Актриса также призналась, что ищет человека, который будет сочувствовать, любить и заботиться о ней.
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Источник: Entertainment Tonight