Снова в деле! Шэрон Стоун вернулась на сайт знакомств

61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун снова появилась на сайте знакомств Bumble.

По словам звезды, ее страницу заблокировали из-за нескольких мужчин, которые хотели отомстить ей за отказ общаться на сайте.

Стоун рассказала, что сейчас ее аккаунт разблокирован и она отлично проводит время.

– Меня разблокировали! Я снова в деле, – сказала Шэрон Стоун.

Актриса также призналась, что ищет человека, который будет сочувствовать, любить и заботиться о ней.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 9 Фев 2020 в 2:09 PST

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Источник: Entertainment Tonight