14 февраля Джастин Бибер презентовал свой новый альбом под названием Changes.

О том, что Изменения уже в сети, артист сообщил в своем профиле в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s here. #CHANGES IS OUT NOW Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 13 Фев 2020 в 9:01 PST

– Вот он. Changes уже вышел.

Пятый альбом певца насчитывает 11 песен. Дуэтные треки Джастин исполняет с Трэвис Скотт, Kehlani, Lil Dicky и Post Malone.

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Артиста уже успела поздравить его жена Хейли Бибер.

– Нет счастливее тех, кто наконец могут услышать этот альбом. Невероятно горжусь и люблю тебя. Поздравляю с этим удивительным альбомом, крошка. #CHANGES

Последний свой альбом Purpose Бибер выпустил еще в 2015 году.

За пять лет он успел порвать свои отношения с Селеной Гомез, объявить о болезни Лайма и жениться на модели Хейли Болдуин.

Ранее Факты ICTV писали о выходе нового альбома Селены Гомез Rare. Некоторые треки с пластинки рассказывают историю отношений между Селеной и Джастином.

Фото: Justin Bieber