14 февраля Джастин Бибер презентовал свой новый альбом под названием Changes.
О том, что Изменения уже в сети, артист сообщил в своем профиле в Instagram.
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– Вот он. Changes уже вышел.
Пятый альбом певца насчитывает 11 песен. Дуэтные треки Джастин исполняет с Трэвис Скотт, Kehlani, Lil Dicky и Post Malone.
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Артиста уже успела поздравить его жена Хейли Бибер.
– Нет счастливее тех, кто наконец могут услышать этот альбом. Невероятно горжусь и люблю тебя.
Поздравляю с этим удивительным альбомом, крошка. #CHANGES
Последний свой альбом Purpose Бибер выпустил еще в 2015 году.
За пять лет он успел порвать свои отношения с Селеной Гомез, объявить о болезни Лайма и жениться на модели Хейли Болдуин.
Ранее Факты ICTV писали о выходе нового альбома Селены Гомез Rare. Некоторые треки с пластинки рассказывают историю отношений между Селеной и Джастином.
Фото: Justin Bieber