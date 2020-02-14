Во втором полуфинале национальном отборе на Евровидение 2020 под седьмым номером выступит David Axelrod.

Дэвид Аксельрод – HORIZON

David Axelrod еще год назад был Владимиром Ткаченко, но в девятом сезоне шоу Голос страны он презентовал свое новое имя и фамилией.

По словам певца, после творческой паузы возникла необходимость устроил ребрендинг его сценическому образу и репертуару.

Дэвид родился 22 июня 1983 года в Днепре. За его плечами – участие в проектах Шанс 4 и Х-фактор.

В 2013 году он уже участвовал в нацотборе на Евровидение, где вышел в финал, однако по результатам голосования профессионального жюри занял второе место.

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В 2017 году во Дворце Украина состоялся большой сольный концерт исполнителя с программой JAZZ & LOVE.

Новый этап своей карьеры исполнитель начал с трека Boom! Boom! , Премьера которого состоялась во время гала-концерта музыкальной премии Золотая Жар-птица 2019. Вместе с David Axelrod на сцену тогда вышла двадцатка лучших танцоров страны.

Дэвид вместе со своей женой Аленой Мозговой вместе с 2005 года. Пара официально поженилась перед рождением дочери Соломии в 2015 году.

Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.