Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020 проходит 15 февраля. Старт концерта в 19.00.

Смотреть отбор на Евровидение 2020 можно на телеканалах СТБ и UA:Перший.

Кроме того, сайт Факты ICTV также будет вести трансляцию отбора на Евровидение 2020.

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Во втором полуфинале отбора на Евровидение выступят восемь участников:

Moonzoo Fo Sho Элина Иващенко Александр Порядинский Garna Khayat David Axelrod Tvorchi

По результатам второго полуфинала зрители и жури снова выберут троих фаворитов, которые и пройдут в финал.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.