Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под третьим номером выступит певица Элина Иващенко.
Элина Иващенко – Get up
Элина Иващенко родилась в Броварах Киевской области 9 января 2002 года. Девушка – сирота, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой. После окончания Броварской музыкальной школы, училась в Киевском институте музыки имени Р.М. Глиэра.
Читайте: Кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020
Сейчас Элина уже работает ведущей на радиостанции Наше Радіо, а также преподает вокал в Pavlik famiglia kid’s pr. В 2019 году Иващенко победила в десятом сезоне Х-Фактора, во время которого выполняла композиции Demi Lovato, Mariah Carey, Максима Фадеева, группы Кино, Beyonce, Тины Кароль, Miyagi & Andy Panda.
В финале проекта Элина исполнила свою песню Get up, с которой и пришла на нацотбор.
Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.