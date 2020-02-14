Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под третьим номером выступит певица Элина Иващенко.

Элина Иващенко – Get up

Элина Иващенко родилась в Броварах Киевской области 9 января 2002 года. Девушка – сирота, которую после смерти мамы воспитывали бабушка с дедушкой. После окончания Броварской музыкальной школы, училась в Киевском институте музыки имени Р.М. Глиэра.

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Сейчас Элина уже работает ведущей на радиостанции Наше Радіо, а также преподает вокал в Pavlik famiglia kid’s pr. В 2019 году Иващенко победила в десятом сезоне Х-Фактора, во время которого выполняла композиции Demi Lovato, Mariah Carey, Максима Фадеева, группы Кино, Beyonce, Тины Кароль, Miyagi & Andy Panda.

В финале проекта Элина исполнила свою песню Get up, с которой и пришла на нацотбор.

Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.