В сети появился трейлер комедии История Дэвида Копперфильда, в главной роли которого сыграл Дев Пател (Миллионер из трущоб).

Кроме того, там снялись Бен Уишоу, Тильда Суинтон, Хью Лори, Бенедикт Вонг.

Режиссером картины выступил Армандо Иануччи. Ранее он снял Смерть Сталина, который был назван лучшей европейской комедией, однако фильм запретили в Азербайджане, а в РФ его сильно раскритиковали федеральные СМИ.

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Сюжет фильма История Дэвида Копперфильда строится на классическом произведение Чарльза Диккенса Дэвид Копперфильд.

Картина расскажет о жизни юного Дэвида в Лондоне XIX века.

Дата выхода картины в украинский прокат пока не известна.

Ранее Факты ICTV писали, что 14 февраля в кино в украинских кинотеатрах начнут показывать мультфильм Соник. Персонажей озвучивали Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер и другие.