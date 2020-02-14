Лучше поехали бы KADNAY, чем этот крашеный: Melovin признался о конфликте с Джамалой

Финалист Евровидения-2018 Melovin рассказал о конфликте с певицей Джамалой, которая была судьей украинского нацотбора.

– Я увидел комментарий от кого-то под ее фотографией: “Лучше поехали бы KADNAY, чем это крашенный…”. И я увидел на этом комментарии лайк от Джамалы.

Я выставил себе этот скрин в сторис и написал: “Вот такое мнение судьи”. Меня это очень задело, – рассказал певец Маше Ефросининой.

Он также добавил, что Джамала уверяла его, что это фейк, но лайк был поставлен с официальной страницы певицы.

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Финалист Евровидения-2018 также рассказал, что похожий хейт получал от Тони Матвиенко, когда певица опубликовала пост, назвав Melovin “катарактой”.

Напомним, Melovin выступил в полуфинале нацотбора на Евровидение-2020 в качестве приглашенного гостя.