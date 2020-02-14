Билли Айлиш представила песню No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

– Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке, – сказала она.

По словам певицы, песню она написала вместе с братом.

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На церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, которая пройдет в Лондоне 18 февраля, Билли Айлиш впервые исполнит композицию No Time To Die.

Напомним, 10 февраля в Лос-Анджелесе отгремела премия Оскар 2020. В этом году на церемонии выступила Билли Айлиш. Она исполнила хит группы The Beatles Yesterday и почтила память кинематографистов, которые уже умерли.

Источник: Pitchfork