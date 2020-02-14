Александр Порядинский - что известно об участнике нацотбора на Евровидение 2020

Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под номером четыре выступит Александр Порядинский.

Александр Порядинский – Savior

Александр Порядинский родился 4 февраля 1998 года в селе Кухарка Варвинского района Черниговской области, однако вскоре семья переехала в село Гнединцы.

Сейчас Александр живет в Харькове. С 2004 года до 2012 года учился в средней школе. Его артистический талант впервые заметила крестная и пригласила выступать в местном клубе.

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Первый песенный опыт у Порядинского был в ансамбле Ровесник. Также юный Саша выступал на многих конкурсах и участвовал в программе Караоке на майдане в Прилуках.

В 2012 году Порядинский поступил в Нежинский областной педагогический лицея на музыкально-филологический факультет.

Затем Порядинский стал участником четвертого сезона Х-фактора в 2013 году. Александр стал самым юным победителем проекта, тогда ему было всего 15 лет.

Кроме того, Порядинский с детства занимался дзюдо, а также принимал участие в различных турнирах и соревнованиях.

Сейчас певец занимается с фитнес-тренером, что помогло ему похудеть почти на 70 кг.

В 2016 году Александр поступил в Харьковскую государственную академию культуры.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.