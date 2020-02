Паттинсон в маске летучей мыши – как выглядит новый Бэтмен

В сети появилось видео со сьемок нового фильма Бэтмен, на котором можно увидеть актера Роберта Паттинсона в образе главного героя.

Роликом поделился режиссер киноленты Мэтт Ривз, наложив на него перед этим красный фильтр.

Тем не менее на кадрах можно рассмотреть элементы костюма Бэтмена – в том числе маску, закрывающую часть лица Паттинсона.

Фанаты фильма также выложили отредактированную версию видео, где убрали красный фильтр.

My first million views on Twitter is just Batman in black and white.

I’m not even surprised. pic.twitter.com/7KSqDIrIUr

— patrick tomasso (@imPatrickT) February 14, 2020