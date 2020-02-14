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Паттинсон в маске летучей мыши – как выглядит новый Бэтмен

В сети появилось видео со сьемок нового фильма Бэтмен, на котором можно увидеть актера Роберта Паттинсона в образе главного героя.

Роликом поделился режиссер киноленты Мэтт Ривз, наложив на него перед этим красный фильтр.

Тем не менее на кадрах можно рассмотреть элементы костюма Бэтмена – в том числе маску, закрывающую часть лица Паттинсона.

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Фанаты фильма также выложили отредактированную версию видео, где убрали красный фильтр.

Напомним, съемки нового Бэтмена начались 27 января в Лондоне. В сети появились снимки актеров и дублеров на улицах города.

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