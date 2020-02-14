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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Представитель Украины в ТКГ обручился с ведущей ICTV

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, юрист Алексей Резников в День святого Валентина сообщил, что сделал предложение своей любимой – ведущей Утра в большом городе Юлии Зорий.

– Когда я сделал пост, в момент увольнения с публичной службы, о том, что есть в планах доучиться и довлюбиться. Планы всегда реализуются, если сознательно отправляешь запрос во Всемирное пространство.

Она сказала Да! Юля Зорий, время признаться миру! – написал Резников.

Читайте: Она сказала Да! Добрынин сделал предложение победительнице Холостяка

Судя по социальным сетям пары, то предложение было сделано еще в ноябре 2019 года в Турции.

Ранее Факты ICTV писали, что главным героем шоу Холостяк в 2020 году стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

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