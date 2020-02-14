В День святого Валентина, 14 февраля, украинцы отмечают по-разному, в частности делятся поздравлениями и признаниями в сети и знаменитости не исключение.

Многие артисты опубликовали снимки с признаниями в любви, как то Потап к Настя Каменских, Оля Фреймут, Маша Ефросинина.

Светлана Тарабарова же обратилась к поклонникам с призывом не бояться влюбляться.

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Ирины Билык и Эктор Хименес-Браво записали видео-поздравления к своим подписчикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Які плани на День Св.Валентина? Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 13 Фев 2020 в 11:59 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram #happyvalentinesday Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 14 Фев 2020 в 12:01 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram HAPPY VALENTINES DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 13 Фев 2020 в 9:58 PST

Ранее Факты ICTV писали, что в День святого Валентина Настя Каменских презентовала песню Lollipop в дуэте с Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.