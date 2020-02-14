В День святого Валентина, 14 февраля, украинцы отмечают по-разному, в частности делятся поздравлениями и признаниями в сети и знаменитости не исключение.
Многие артисты опубликовали снимки с признаниями в любви, как то Потап к Настя Каменских, Оля Фреймут, Маша Ефросинина.
Светлана Тарабарова же обратилась к поклонникам с призывом не бояться влюбляться.
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Ирины Билык и Эктор Хименес-Браво записали видео-поздравления к своим подписчикам.
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Закохуйтесь, не бійтеся! ⠀ Справжнє, щире кохання переживе всі болі та невдачі, завжди підтримає та зігріє сердце теплими обіймами ⠀ А якщо ти раптом ще не зустрів своє кохання – вір мені, обов‘язково зустрінеш Всім любові ⠀ І не забувайте слухати сьогодні #світла_сторона_музики ⠀ Вона Притягує та надихає Перевірено⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #happyvalentinesday
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Краткое содержание года любви с 14.02.19 по 14.02.20. Всех любящих и влюблённых с Праздником! #сергейбабкин #снежанабабкина #СБ #любовь
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HAPPY VALENTINES DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines
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С Днём Святого Валентина! Проведите этот день так как захочется, дарите любовь и получайте взамен!
Ранее Факты ICTV писали, что в День святого Валентина Настя Каменских презентовала песню Lollipop в дуэте с Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.