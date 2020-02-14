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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Романтично, а местами интимно. Как звезды поздравляют любимых с Днем Валентина

В День святого Валентина, 14 февраля, украинцы отмечают по-разному, в частности делятся поздравлениями и признаниями в сети и знаменитости не исключение.

Многие артисты опубликовали снимки с признаниями в любви, как то Потап к Настя Каменских, Оля Фреймут, Маша Ефросинина.

Светлана Тарабарова же обратилась к поклонникам с призывом не бояться влюбляться.

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Ирины Билык и Эктор Хименес-Браво записали видео-поздравления к своим подписчикам.

 

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Які плани на День Св.Валентина?

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

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Закохуйтесь, не бійтеся! ⠀ Справжнє, щире кохання переживе всі болі та невдачі, завжди підтримає та зігріє сердце теплими обіймами  ⠀ А якщо ти раптом ще не зустрів своє кохання – вір мені, обов‘язково зустрінеш  Всім любові  ⠀ І не забувайте слухати сьогодні #світла_сторона_музики  ⠀ Вона Притягує та надихає  Перевірено⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики #happyvalentinesday

Публикация от @ tarabarova

 

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#happyvalentinesday

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 

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HAPPY VALENTINES DAY @kamenskux #happyvalentinesday #valentines

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

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С Днём Святого Валентина! Проведите этот день так как захочется, дарите любовь и получайте взамен!

Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

 

Ранее Факты ICTV писали, что в День святого Валентина Настя Каменских презентовала песню Lollipop в дуэте с Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.

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