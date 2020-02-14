Победитель шоу Холостяк Никита Добрынин вместе со своей невестой Дашей Квитковой дали большое интервью в программе Зе Интервьюер.

Добрынин рассказал о своей бывшей жене и сексе на проекте Холостяк.

Со своей женой Никита Добрынин расстался по его инициативе.

– Это была мою инициатива, но она, к сожалению, не принесла каких-то хороших результатов, потому что тогда отношения уже были сломаны. У нас не совпадали темпоритмы. Это когда твоя семейная жизни превращается в соревнование. Речь об успехах – когда ты достигаешь успехов в своей сфере, а она в своей, но в какой-то момент вы почему-то начинаете друг друга обесценивать, – рассказал Добрынин.

Также он добавил, что никогда не изменял своей жене.

– У меня не было ни повода, ни желания. Сейчас мы не общаемся и живем каждый своей жизнью.

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Не остался в стороне также и вопрос о сексе на проекте.

– На проекте есть секс, есть отношения, если этого хочет холостяк. Если у вас с девушкой складываются доверительные отношения и все серьезно, то мне кажется, что это нормальная часть ваших отношений. Возможность секса, в принципе, была даже с первой вечеринки.

Даша Квиткова поделилась первым впечатлением о будущем муже.

– Он стоял, как взрослый мужчина. Он казался супер грубым, нахальным и самовлюбленным эгоистом. В первую вечеринку он мне не понравился. На первой вечеринке я вообще не понимала, зачем взяла эту розу.

Напомним, победительница шоу Холостяк 9 Дарья Квиткова рассказала, что после победы ей писали мамы других участниц проекта и писали неприятные вещи.