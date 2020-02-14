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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Список участников нацотбора на Евровидение 2020

Объявлен список участников национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020. К слову, некоторые из конкурсантов участвовали в талант-шоу, в частности Элина Иващенко и Александр Порядинский, который победили на Х-Факторе.

Некоторые имена украинцы услышали впервые, однако сразу узнали автора хита Охрана отмєна Jerry Heil.

Читайте: Отбор на Евровидение 2020: кто должен представлять Украину (ГОЛОСОВАНИЕ)

Украину на Евровидении 2020 представит кто-то из 16 претендентов, артисты сначала должны пройти два полуфинала и финал. Определять победителя будет зрительское голосование, а также оценки профессионального жюри.

Полный список участников нацотбора на Евровидение:

  1. Assol
  2. Cloudless
  3. Fo Sho
  4. Garna
  5. GIO
  6. Go-A
  7. Jerry Heil
  8. MoonZoo
  9. TVORCHI
  10. Александр Порядинский
  11. Группа О
  12. Дэвид Аксельрод
  13. Катя Чили
  14. Марина Круть
  15. Элина Иващенко
  16. KHAYAT

Однако пока неизвестно, в каком порядке будут выступать конкурсанты. Об этом организаторы конкурса сообщат позже по результатам жеребьевки.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Стоит отметить, что отныне участником национального отбора на Евровидение 2020 в Украине может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует ее во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Напомним, в субботу, 15 февраля, пройдет второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 от Украины. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на телеканалах СТБ и UA:Перший, а также на сайте Факты ICTV.

Фото: Информатор

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