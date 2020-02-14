Популярная украинская певица Настя Каменских презентовала трек на испанском языке Juan Magan в дуэте с Juan Magan, который ранее работал с Nelly Furtado, INNA, Don Omar, Энрике Иглесиасом.

– NK – необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт, – отметил Juan Magan.⠀

Настя Каменских отметила, что ей нравится создавать музыку без границ.

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– Этот клип, мы выпустили в День святого Валентина, и вдохновляем каждого любить. Где бы вы не были. Это история влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть, – отметила певица.

Кроме того, Настя Каменских провела своих поклонников на бекстейдж, где проходили съемки клипа.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские певицы Джамала и Alyona Alyona презентовали клип на песню Жалі.