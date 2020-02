BLCK SQR Черный квадрат

In complete darkness we are all the same

Don’t let your eyes deceive you

I’m just like a black square

Got a lot of layers in me

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me… В полной темноте, мы все одинаковые

Не позволяй своим глазам тебя обмануть

Я будто черный квадрат

Во мне столько черных слоев

Я будто черный квадрат

Во мне столько черных слоев

A double do you

A bit of a good

Is art MOMA guess

I’ll take your word for it hm cool

Art has no rules

Well how about the sculpture of a giant piece of human feces…

No disses.. Двойной ты

Немного хорошего

Это искусство MOMA, догадка

Я возьму ваше слово за это, здорово

Искусство не имеет правил?

А что, если мы предложим тогда скульптуру

Огромных фекалий, что ты скажешь?

Без обид…

This must resonate within our walls of human being right

nah nah nah

Just stop that shit I don’t like it

Seriously It’s disgusting yaaaak… Но видимо ты скажешь, что это должно прорезоновать с нашим естеством

На на на

Лучше останови это дерьмо, мне так не нравится

Серьезно, это отвратительно

Has this art not steered your soul

How about that Mona Lisa on the wall

Consider this black triangle

Check it from different angles

What does it mean to you

Do you feel nothing

That, perhaps it is your fault… Это искусство не задело тебя?

А Мона Лиза на стене тоже не задела?

Посмотри на этот черный треугольник, тоже нет?

Проверь это с разных углов

Что это значит для тебя?

Что, тоже ничего не чувствуешь?

Это, возможно, твоя вина …

Well if it’s in the museum than it must be gold right?

I guess I just saw my type of art

Dude from Kiev KAZEMIR is number one in my chart… Неужели только искусство в музее является золотым?

Мне кажется, я увидела искусство, которое меня зацепило

Наверное, я только что видел свой вид искусства

Парень из Киева KAZEMIR – номер один в моем чарте

I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah

Got a lot of layers in me I’m just like a black square yeah

Got a lot a lot la la la la… Я будто черный квадрат

Во мне столько черных слоев, я будто черный квадрат

Во мне столько черных слоев, я будто черный квадрат

Во мне столько черных слоев, я будто черный квадрат

Во мне столько черных слоев…

In the room still at 73 million 74, 75

Auction war who can pay more

Bigger the score bigger the pride

People fight hope we’ll be alright

We got money for the war

But for life it’s tight

Lord God plz save our world

Don’t let our mind get blurred

Oooooooo В здание торги! 73, 74, 75 миллиона

Аукцион, кто сможет заплатить больше?

Чем выше гордость, тем выше ценник

Люди бьются, надеюсь, мы будем в порядке

У нас есть деньги на войну

Но для жизни денег мало

Боже, спаси наш мир

Не дай нашим главам потерять смысл

Ооооооо

That’s a thing uh uh yeah

Let it ring in your brain let it ring

We got cheese Jees We’ve got art to start

We’ve got choice we’ve got Voice

We’ve got mind we’re smart

Legends showed us how to think outside of the box

Dude from Kiev Kazemir is still in my thoughts… В том то и дело, да!

Пусть эти мысли звенят в твоей голове

У нас есть деньги!

У нас есть искусство!

У нас есть выбор, у нас есть голос!

У нас есть голова, и мы умные

Легенды научили нас выходить за рамки!

И один из них Каземир, до сих пор в моей голове!