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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Пел с ангелами. David Axelrod посвятил семье песню на отборе на Евровидение

Во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 под седьмым номером выступил David Axelrod (имя до изменения ФИО Владимир Ткаченко) с песней Horizon.

Певец отметил, что решил участвовать в нацотборе после того, как написал эту песню и посвятил ее жене и дочери.

Читайте: Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Члены жюри сошлись на том, что пение и вокальные техники не вызывают вопросов. Однако Андрей Данилко добавил, что Дэвиду стоит больше уделять внимания зрителям во время выступления.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

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