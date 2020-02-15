Во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 под седьмым номером выступил David Axelrod (имя до изменения ФИО Владимир Ткаченко) с песней Horizon.
Певец отметил, что решил участвовать в нацотборе после того, как написал эту песню и посвятил ее жене и дочери.
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Члены жюри сошлись на том, что пение и вокальные техники не вызывают вопросов. Однако Андрей Данилко добавил, что Дэвиду стоит больше уделять внимания зрителям во время выступления.
Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.
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