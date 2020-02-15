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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Где смотреть второй полуфинал нацотбора на Евровидение 2020

Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020 проходит 15 февраля. Старт концерта в 19.00.

Читайте: Смотрите онлайн второй полуфинал отбора на Евровидение 2020

Смотреть отбор на Евровидение 2020 можно на телеканалах СТБ и UA:Перший.

Кроме того, сайт Факты ICTV также будет вести трансляцию отбора на Евровидение 2020.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Во втором полуфинале отбора на Евровидение выступят восемь участников:

  1. Moonzoo
  2. Fo Sho
  3. Элина Иващенко
  4. Александр Порядинский
  5. Garna
  6. Khayat
  7. David Axelrod
  8. Tvorchi

По результатам второго полуфинала зрители и жури снова выберут троих фаворитов, которые и пройдут в финал.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

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