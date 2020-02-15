Второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020 проходит 15 февраля. Старт концерта в 19.00.
Читайте: Смотрите онлайн второй полуфинал отбора на Евровидение 2020
Смотреть отбор на Евровидение 2020 можно на телеканалах СТБ и UA:Перший.
Кроме того, сайт Факты ICTV также будет вести трансляцию отбора на Евровидение 2020.
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Во втором полуфинале отбора на Евровидение выступят восемь участников:
- Moonzoo
- Fo Sho
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- Garna
- Khayat
- David Axelrod
- Tvorchi
По результатам второго полуфинала зрители и жури снова выберут троих фаворитов, которые и пройдут в финал.
Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.
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