В Украине 15 февраля проходит второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020. Начало онлайн-трансляции в 19.00.

Во время второго полуфинала свои конкурсные номера представят восемь участников, в частности Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

По результатам оценок жюри и зрительского голосования в финал пройдут три конкурсанта.

За судейским столом будут заседать Тина Кароль, Андрей Данилко и Виталий Дроздов.

Читайте: Песни участников нацотбора на Евровидение 2020

Кроме того, зрителей ждет вступление гостя, во втором полуфинале отбора на Евровидение ним стала группа The Hardkiss.

Телевизионную трансляцию проводят телеканалы СТБ и UA: Суспільне, а онлайн ее можно смотреть на Фактах ICTV.

Видеотрансляция второго полуфинала национального отбора на Евровидение 2020:

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.