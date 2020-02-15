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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Fo Sho зажгли на отборе на Евровидения с песней о Малевиче

Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020 под вторым номером выступила группа Fo Sho.

– Они делают музыку по-американски, у нас такого нет, – говорил ранее музыкальный продюсер шоу Руслан Квинта.

Группа, в которую входят три сестры: Бетти, Сиона и Мариам Ендале, на сцене не использовали декораций, а брали публику мелодичным пением и четким чтением.

Судьи также отметили хорошую подготовку участниц. В свою очередь Тина Кароль заявила, что абсолютно не против спеть с девочками.

Читайте: Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Также певицы рассказали, что на написание трека о Казимире Малевиче и его легендарном творении Черный квадрат вдохновило их посещения выставки.

Казимир Малевич – выдающийся украинский художник-авангардист из Киева. Самыми известными картинами художника считаются Черный квадрат, Белое на белом, Купальщицы.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

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