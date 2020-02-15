Уже 15 февраля во втором полуфинале нацотбора на Евровидение 2020 Элина Иващенко представит свою авторскую композицию Get up.
Элина Иващенко – 18-летняя певица, которая уже успела завоевать любовь зрителей и победить в нескольких музыкальных проектах.
Элина завоевала победу в 10 сезоне шоу Х-фактор и третьем сезоне Голос.Дети, где наставником была Тина Кароль.
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Певица рассказала Фактам ICTV, что написала песню Get Up около восьми месяцев назад и тогда планов участвовать в нацотборе даже не было.
– Вспоминаю: три часа ночи, мне не спится и в голове зародилась фраза Get Up and go. Поняла, что это отличная идея для мотивационного трека. После написала припев, а дальше и весь текст песни.
Get Up – это экскурс в историю моего детства. В сложных обстоятельствах я доказывала, в первую очередь себе, что я смогу выстоять перед испытаниями судьбы и достичь поставленных целей. Надеюсь, что эта песня поможет всем, кто перестал верить в свои силы, изменить вектор своих мыслей, – сказала Иващенко.
Элина Иващенко – Get up: текст и перевод песни
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If you hear me now,
Stop time and wait.
I’ll tell you something
About what I felt.
God knows…. It’s Sometimes hard.
|Если вы услышите меня сейчас,
Остановите время и ждите.
Я вам ничего не скажу
О том, что я чувствовал.
Бог знает …. Иногда трудно
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If you scared, don’t close your eyes.
If you feel nothing , just look for smiles,
And say oooooooooo.
|Если вы испугались, не закрывайте глаз.
Если вы ничего не чувствуете, просто ищите улыбки,
И говори oooooooooo.
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Get up and go
That it’s your world.
You can do everything.
Survive this cold.
Through the pain win this game.
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Вставай и иди
Это ваш мир.
Вы можете сделать все.
Пережить этот холод.
Через боль выиграть в этой игре.
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Cause you bolder than them.
You are the flame
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Потому что вы смелые их.
Вы – пламя
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One day you can lose all hope for love
You need to be heard, no one calls.
Be sure. You get stronger.
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Однажды вы можете потерять всю надежду на любовь
Вас нужно услышать, никто не звонит.
Быть уверенным. Вы становитесь сильнее.
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If you scared, don’t close your eyes.
If you feel nothing, just look for smiles,
And say oooooooooo.
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Если вы испугались, не закрывайте глаз.
Если Вы ничего не чувствуете, просто ищите улыбки,
И говори oooooooooo.
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Don’t be afraid to fall down
Live not yesterday, but now.
And we will sing this song together.
|Не бойся упасть
Живи не вчера, а сейчас.
И мы будем петь эту песню вместе.
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Get up and go That it’s your world.
You can do everything .
Survive this cold
|Вставай и иди
Это ваш мир.
Вы можете сделать все.
Пережить этот холод.
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Through the pain win this game.
Cause you bolder than them.
You are the flame.
|Через боль выиграть в этой игре.
Потому что вы смелые их.
Вы – пламя
Ранее Факты ICTV публиковали порядок выступления участников во втором полуфинале национального отбора на Евровидение 2020.