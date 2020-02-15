Во время второго полуфинала отбора на Евровидение 2020 выступила популярная украинская группа The Hardkiss.
К слову, коллектив в 2016 году также участвовал нацотборе, тогда они с Джамалой набрали одинаковое количество баллов. Однако по правилам конкурса, право поехать на Евровидение получает тот, кто набрал больше баллов от зрителей, поэтому прошла Джамала.
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Солистка группа Юлия Санина также отметила, что коллектив не планирует возвращаться на нацотбор, однако мечтает отправиться в Европу в стадионный тур.
Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.
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