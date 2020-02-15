PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Группа The Hardkiss вернулась на сцену отбора на Евровидение

Во время второго полуфинала отбора на Евровидение 2020 выступила популярная украинская группа The Hardkiss.

К слову, коллектив в 2016 году также участвовал нацотборе, тогда они с Джамалой набрали одинаковое количество баллов. Однако по правилам конкурса, право поехать на Евровидение получает тот, кто набрал больше баллов от зрителей, поэтому прошла Джамала.

Читайте: Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Солистка группа Юлия Санина также отметила, что коллектив не планирует возвращаться на нацотбор, однако мечтает отправиться в Европу в стадионный тур.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка