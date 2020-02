HORIZON ГОРИЗОНТ

All the stars are coming down

to light my way into the night

Now it feels so bright

All the winds are slowing down

to whisper how to find you

Now I got a clue Все звезды спускаются, чтобы осветить мою путешествие ночью

Доброе чувство.

Все ветра утихают, чтобы прошептать как тебя найти –

Теперь у меня есть подсказка

And all the waves are so calm

here I am– floating up– to you yeah

tell me baby how to reach you out

Baby there’s so much inside and I cant no longer hide

spread my wings and made me flying

on the clouds I wrote this song И все волны очень спокойные,

Так же на них я плыву к тебе.

Скажи мне, как добраться к тебе –

Столько всего у меня в душе, не могу больше это скрывать.

Дала мне крылья, и я летаю –

И в небе песню эту я написал

Never in my life I felt so strong

Ever since you baby came along

Never knew what’s right or what is wrong

You’re my Horizon Никогда в жизни я не чувствовал себя таким сильным,

С тех самых пор, как тебя встретил.

Раньше не понимал, что правильно, а что – нет

Ты – мой Горизонт

Used to keep on falling and feel down

But baby it’s all gone – look at me now

I am rising,

You’re my horizon Раньше сбивался и чувствовал себя подавленным,

Но те дни прошли – посмотри на меня сейчас

Я – на подъеме

Ты – мой Горизонт