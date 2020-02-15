Во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 под третьим номером выступила Элина Иващенко с песней Get up.

В комментариях ведущему Сергею Притуле девушка рассказала, что песня – призыв к действию, а также манифест против унижения, в частности женщин.

– Вставай и иди делать, несмотря на унижение, которое идет от окружающих. Никто не вправе нас унижать, – отметила певица.

Элина добавила, что ей не приходилось переживать насилие, однако буллинг в ее жизни был. По словам Иващенко, ранее часто приходилось слышать, что сценическую карьеру у нее не получится построить.

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Андрей Данилко отметил, что Элине лучше исполнять песни более подходящие для ее 18-летнего возраста. То есть, петь о том, что она сама переживала.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.