Во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 под пятым номером выступил Александр Порядинский с песней Savior.

Во время обсуждения выступления Александра сравнили с Олегом Винником, однако Виталий Дроздов отметил, что вторых нам не нужно, а необходимо быть первым в своем амплуа.

К слову, Порядинский перед шоу похудел на 60 килограмм семь лет назад, когда весил 150 кг. Также он дал короткий совет, как это сделать.

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– Закрыть рот и меньше есть и все будет, – отметил певец.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.