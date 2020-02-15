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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Молодой Олег Винник? Чем поразил Порядинский на отборе на Евровидение

Во втором полуфинале отбора на Евровидение 2020 под пятым номером выступил Александр Порядинский с песней Savior.

Во время обсуждения выступления Александра сравнили с Олегом Винником, однако Виталий Дроздов отметил, что вторых нам не нужно, а необходимо быть первым в своем амплуа.

К слову, Порядинский перед шоу похудел на 60 килограмм семь лет назад, когда весил 150 кг. Также он дал короткий совет, как это сделать.

Читайте: Второй полуфинал отбора на Евровидение 2020 (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

– Закрыть рот и меньше есть и все будет, – отметил певец.

Ранее Факты ICTV по результатам первого полуфинала публиковали, кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020.

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