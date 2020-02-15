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Отбор на Евровидение 2020: как прошел второй полуфинал

В Украине 15 февраля прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение 2020.

Во время прямого эфира свои конкурсные песни презентовали восемь участников: Moonzoo, Fo Sho, Элина Иващенко, Александр Порядинский, Garna, Khayat, David Axelrod, Tvorchi.

Читайте: Кто прошел в финал отбора на Евровидение 2020

MoonZoo – Maze

Fo Sho – BLCK SQR

Элина Иващенко – Get up

Александр Порядинский – Savior

Garna – Who we are?

KHAYAT – Call for love

David Axelrod – Horizon

TVORCHI – Bonfire

Ранее Факты ICTV публиковали все выступления первого полуфинала национального отбора на Евровидение.

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